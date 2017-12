Bestuurder spoorloos na ongeluk, beroving in Breda en henneptoppen aangetroffen aan de Smalle Reep

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Een 28-jarige man uit Vlijmen werd woensdagavond niet alleen beroofd van zijn tas en enkele goederen, ook werd hij mishandeld. Dat gebeurde even na 19.30 uur in de Willem Alexanderstraat. Lees meer: Brute straatberoving en mishandeling van Vlijmenaar in Breda

Een 41-jarige man en een 27-jarige man uit Breda werden donderdag 7 december op heterdaad aangehouden na een inbraak in een woning aan het Laagerf in Breda. Uit onderzoek bleek dat de 41-jarige man ook een woninginbraak in Prinsenbeek heeft gepleegd. Lees meer: Woninginbraak Prinsenbeek opgelost na aanhouding op heterdaad in Breda

Cafetaria Marco aan de Hoogstraat in Werkendam moet vanaf 21 december drie maanden de deur gesloten houden. Dat geldt ook voor de boven de zaak gelegen woning van cafetariahouder Marco Vroegh. Lees meer: Cafetaria Marco in Werkendam moet drie maanden dicht: "Dit kost me anderhalve ton"

Tijdens de integrale controle van politie, diverse diensten van de gemeente Breda en de Belastingdienst / Douane aan de Smalle Reep in Breda zijn woensdagmiddag in loodsen aan de Smalle Reep hennepkwekerij gerelateerde goederen en vijf kilo aan henneptoppen aangetroffen. Lees meer: Henneptoppen gevonden tijdens controle aan de Smalle Reep in Breda