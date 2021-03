Bestuurder scootmobiel zwaargewond bij botsing met motorrijder in Etten-Leur

Moerdijk piekt weer qua besmettin­gen, Et­ten-Leur ook in de plus

23 februari ETTEN/LEUR/ZEVENBERGEN - Vergeleken met een week geleden is het aantal geregistreerde coronabesmettingen in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk weer gestegen: van 42 naar 54 in Etten-Leur en van 65 naar maar liefst 102 in Moerdijk.