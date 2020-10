Bestuurder met GHB en inbrekerswerktuigen betrapt in Etten-Leur

COLUMN Wie voorlezen als corvee ziet, moet niet klagen over ongeletter­de kinderen

2 oktober De Kinderboekenweek wordt overschaduwd door somber nieuws: de leesvaardigheid brokkelt in rap tempo af. Hele bergen aan basisschoolleerlingen dreigen later niet mee te kunnen, omdat ze geschreven teksten niet snappen. Leve de vooruitgang... maar waar hadden we hem ook alweer gelaten?