Bestuurder gewond na botsing met andere auto in Etten-Leur

Boerenpraat ‘Heerlijk, het hooi is binnen’

29 mei Nadat de eerste snede binnen is - dit is het eerste gras dat geoogst wordt in het voorjaar, vaak ook het beste gras - maak ik me op voor het winnen van hooi uit het natuurgebied. In dit gebied, grenzend aan de boerderij, wordt niet bemest en geen gebruikgemaakt van gewasbestrijdingsmiddelen. Extensief, ecologisch beheer, zoals dat heet. In verband met probleemonkruid, zoals ridderzuring en akkerdistel, mag ik er eerder maaien, zodat dit onkruid zich niet kan vermeerderen. Zo krijgen de planten geen kans om zaad te vormen.