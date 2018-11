Bestuurder (47) meldt zichzelf twee dagen na aanrijding in Etten-Leur

‘Groen licht’ voor de Moeierboom

11:30 ETTEN-LEUR - De sponsor- en crowdfundactie voor nieuwe verlichting in de Moeierboom op de Markt in Etten-Leur is een succes geworden. Initiatiefnemer Pierre van Damme: ,,Er is voldoende geld binnen om de beeldbepalende boom te voorzien van maar liefst 7.600 duurzame warm-witte led lampjes.”