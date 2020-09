Bestuur Voedselbank Etten-Leur stopt

column Wat fluistert de eeuwenoude moeierboom eigenlijk over ons?

5 september ETTEN-LEUR - Het was een goede week voor de moeierboom in Etten-Leur. Er werd een restaurant naar de linde vernoemd. En ze mag Brabant vertegenwoordigen in de strijd om de titel Boom van het Jaar. Een wedstrijd waarin volgens de organisator niet de mooiste boom, maar de boom met de mooiste verhalen de overwinning verdient.