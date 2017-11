Bestuur ondernemers MolenMarkt legt eind dit jaar functie neer

Nieuwe Nobelaer is uit de rode cijfers en krijgt ook landelijk kwa­li­teits­stem­pel

16 november ETTEN-LEUR - Het gaat weer goed met Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Voor het eerst na de ingrijpende reorganisatie in 2015 is het cultuurcentrum uit de rode cijfers, het aantal bezoekers bij podiumvoorstellingen is in twee jaar meer dan verdubbeld en als een van de eerste centra in Nederland heeft Nieuwe Nobelaer landelijke erkenning gekregen in de vorm van een kwaliteitsstempel.