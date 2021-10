Bestrijding Japanse woekerplant houdt gemoederen bezig, gemeenten moeten portemonnee trekken

Sommige gemeenten in onze regio zitten met de handen in het haar. In de gemeente Roosendaal zijn er momenteel 45 plekken waar de plant groeit. ,,We hebben twee weken geleden een haard uitgegraven met een kraan die voorzien was van een zeef. Welke successen we hiermee behalen moet het volgende groeiseizoen blijken", geeft de gemeentewoordvoerder aan.