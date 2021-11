'Best een grijs schoolplein' en tóch is school in Etten-Leur een van de groenste van Brabant

Et­ten-Leur­se Sint gaat uit z'n dak: ‘Die glunderen­de gezichtjes, daar doe je het voor’

ETTEN-LEUR - De Sinterklaasmusical in Etten-Leur is heel speciaal dit jaar. Verpakt in een sprookjesjasje kunnen kinderen genieten van een zingende Sint die uit zijn dak gaat.

10 november