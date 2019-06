Best Cellar, The Crew en Baomus op Midzomerparty

Volledig scherm Best Cellar bijt het spits af op de Midzomerparty, 23 juni in het Oderkerkpark. © Step/L.Mol

Na de successen van de voorgaande drie jaren (ruim 350 bezoekers in 2016, ruim 500 bezoekers in 2017 en dik 800 muziekliefhebbers in het jaar daarna) hoopt de organisatie - behalve op mooi weer - opnieuw op minstens zo'n grote opkomst als in 2018.

Op 23 juni wordt in het Oderkerkpark, tegenover het waaggebouw, een groot overdekt podium van tien bij zes meter geplaatst, waarop een drietal gouwe ouwe regiobands de sterren van de hemel hoopt te spelen. Best Cellar bijt het spits af. De vijf bandleden hebben stuk voor stuk hun sporen in de popscene verdiend. Ze traden in bijna alle Etten-Leurse horecagelegenheden op, maar kregen het publiek ook ver buiten Etten-Leur van de stoelen.

The Crew is de tweede band die optreedt. Dit was aan het eind van de vorige eeuw een zeer bekende en mateloos populaire bluesband in de regio. Op zowat alle grote en kleine podia in Nederland, België en Frankrijk oogstten zij successen. Voor een eenmalige reünie komt de band naar het Oderkerkpark. De derde band, Baomus, behoeft volgens de organisatie geen toelichting meer en zeker niet in Etten-Leur en verre omgeving.

DJ Harrie Aarts, beter bekend als Rattle Snake Joe, vermaakt het publiek tussen de bedrijven door. De middag begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.