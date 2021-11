Besmettingsgraad in Etten-Leur en Moerdijk vele malen hoger dan een maand geleden

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Het aantal bekende coronagevallen in Etten-Leur en Zevenbergen blijft stijgen. In Etten-Leur is de besmettingsgraad nu ongeveer tien keer zo hoog als een maand geleden. In de gemeente Moerdijk is de besmettingsgraad in diezelfde periode zo'n zeven keer zo hoog geworden.

Daarmee vormen deze West-Brabantse buurgemeenten helaas geen uitzondering: de coronacijfers voor heel Nederland stijgen.

Het aantal positieve tests in Etten-Leur en Moerdijk neemt sinds halverwege oktober weer toe. Ook in de kwetsbaarste bevolkingsgroepen stijgt het aantal besmettingen in Midden- en West-Brabant: in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en bij thuiswonende 70-plussers steeg het aantal positieve testuitslagen.

Niet bij te benen

Waar mensen nu precies besmet raken, is wat lastiger te zeggen dan een paar weken geleden. Want het aantal positieve testuitslagen ligt inmiddels weer zo hoog, dat de GGD’s in Midden- en West-Brabant het bron- en contactonderzoek niet goed meer uit kunnen voeren. Daardoor is er minder zicht op de plekken en het soort situaties waarin mensen het coronavirus nu oplopen.

Het RIVM registreerde in de laatste week van oktober ruim 120 positieve testuitslagen in de gemeente Etten-Leur; dat is dik 20 procent meer dan de week daarvoor. In de gemeente Moerdijk steeg het aantal bekende besmettingen nog harder. Daar telde het RIVM in de laatste oktoberweek 95 besmettingen, een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van de voorgaande week.

Sinds het begin van de corona-pandemie zijn in Etten-Leur minstens 44 personen aan de gevolgen van covid-19 overleden. In Moerdijk zijn volgens het RIVM zeker 39 mensen aan die ziekte bezweken.