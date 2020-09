Beschimmelde kunst in kerk Etten-Leur terug naar Rijksmuseum

ETTEN-LEUR - Twee kapitale zeventiende-eeuwse schilderijen die jarenlang in de Etten-Leurse Lambertuskerk hingen, zijn weg. Terug naar het Rijksmuseum dat ze destijds in bruikleen had gegeven. ,,Gelukkig maar, ze begonnen te schimmelen.”

De schrik sloeg Ad Gelens om het hart, toen hij midden in de coronacrisis nog eens goed naar de twee kunstschatten keek. In de apostelzaak, een van de zijbeuken van de Lambertuskerk, ontdekte hij schimmel op de beide Maria Magdalena's.

De ene, uit het atelier van de wereldberoemde Peter Paul Rubens, nóg meer waard dan de andere, weliswaar een kopie, van Guido Reni. En beide in bruikleen, dus gratis te leen gekregen van het Amsterdamse Rijskmuseum. Het zijn weliswaar niet gesigneerde werken uit de de ateliers van de beroemde schilders, maar ze werden in de vorige eeuw al verzekerd voor zestig- en vijftigduizend gulden.

,,Voor de zekerheid dook ik in de documentatie en vond dat het toenmalig bestuur in augustus 1993 een overeenkomst voor onbepaalde tijd hadden gesloten waarin we ook beloofden goed voor deze schilderijen te zorgen", lacht Gelens (71) achteraf. ,,Van dat bestuur leeft niemand meer. Gelukkig vond ik snel de herkomst. Als je weet hoeveel restauratie kost... dat hadden we nooit kunnen opbrengen.”

Als bewaker van de inventaris van de Heilige Mariaparochie waartoe zowel de Lambertuskerk als de Petruskerk behoort, nam Gelens contact op met Leon Geutjes van het Rijksmuseum in Amsterdam. Geutjes registreert nauwkeurig het bruikleenverkeer van de kunstschatten. Nee, ze hadden geen haast met de door vocht bedreigde olieverfdoeken in Etten-Leur, maar Geutjes begreep de financiële angst van Gelens. ,,Hij was heel schappelijk.”

,,Deze werken kwamen uit hun depot, toen nog in Lelystad. Ze zaten er dus niet om te springen. Maar er stonden deze zomer half juli toch vlot tien mensen op onze stoep. Die hebben hier zelf hun schilderijen van de muur gehaald, ter plekke deels schoongemaakt, in kratten verpakt en met een vrachtwagen naar Amersfoort gereden. Naar het Collectiecentrum Nederland (CC NL. red.) waar duizenden kunstwerken van de belangrijkste musea verzameld liggen.”

Schilderij uit atelier van Peter Paul Rubens (1577-1640): Noli me tangere ('Wil mij niet aanraken')

En zo verdwenen ze uit Etten-Leur, de mooie Maria Magdalena's. Vlaming Peter Paul Rubens (1577 - 1640) schilderde op 'Noli me tangere’ ofwel 'Wil mij niet aanraken’ de ontmoeting van een als tuinman verschenen Jezus Christus en Maria, kort na zijn verrijzenis.

Zijn tijdgenoot Guido Reni (1575 - 1642), vooral beroemd vanwege zijn fresco's in Italiaanse kathedralen, vereeuwigde haar in bevallige positie met naast zich een doodshoofd en boven zich twee bedenkelijk kijkende engeltjes.

Na hun vertrek bleven op de grote muur van de apostelzaal twee forse lege vlakken achter. Respectievelijk 200 bij 177,5 centimeter en 160 bij 131 centimeter. En een wat vertwijfelde Ad Gelens die blij was dat hij van de zeventiende eeuwse kunstschatten af was, maar ook op zoek moest naar snelle vervanging vóórdat de kerk in coronatijd weer redelijk normaal open kon.

,,Toen kwam ik terecht bij het streekmuseum Etten + Leur, in het Paulushofje, hier aan de overkant. Dat kampt met ruimtegebrek en had nog twee joekels van panelen uit het toenmalige depot aan de Wipakker liggen. Die doeken hebben ooit gehangen in kloosters van de Franciscanessen in Oud Gastel, Oudenbosch en Etten-Leur. We hebben ze nu in bruikleen."

,,De makers zijn onbekend, maar ik vind ze wél fraai. Ze komen uit één atelier, da's duidelijk. Maar ik denk dat ze gemaakt zijn door een meester en zijn leerling. De handen van het schilderij met de barmhartige samaritaan zijn stukken beter dan de handen van de verloren zoon.”

,,De makers zijn onbekend, maar ik vind ze wél fraai" - Ad Gelens

Kopie van schilderij Maria Magdalena, van Guido Reni (1575-1642).

Mazzel

Het was een mazzeltje voor de Lambertuskerk. De schilderijen bedekken precies de verkleurde plekken van hun voorgangers én ze hangen aan dezelfde haken. ,,Dat was zo gebeurd", glimt Gelens met voldoening bij de aanblik van het tweeluik.

Hij denkt dat de parochianen deze nieuwelingen zelfs nog mooier zullen vinden dan de exemplaren van het Rijksmuseum. ,,Ze spreken meer aan, verwacht ik. Maar ik heb er nog niemand over gehoord. Volgens mij heeft ook nog niemand die twee oude Maria's gemist.”