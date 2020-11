‘Beschamend en onbeleefd’ hoe gemeente Etten-Leur sport behandelt

Poll West-Brabantse scholen nemen afscheid van Zwarte Piet: ‘Niemand mag zich buitenge­slo­ten voelen’

31 oktober Zodra de stoomboot nadert, laait de discussie op over het uiterlijk van de rechterhand van Sinterklaas. Op basisscholen in West-Brabant is de roetveegpiet in opmars. ,,Iedereen moet zich welkom voelen.’’