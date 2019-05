Beroemd naakt - maar dan anno 2019 - in de Van Goghkerk

Wie een bezoek aan de tentoonstelling brengt, mag hopen op een bevlogen rondleider als Frans van de Sande. Enthousiast laat hij zien hoe de IKO-cursisten op basis van het beroemde origineel, via een spel met lijnen en kleurvlakken tot een geheel eigen en nieuw schilderij kwamen waarin je het negentiende-eeuwse origineel bijna niet meer herkent.



,,Dit is wel de gekuiste versie”, lacht Van de Sande bij het naakt van Egon Schiele, maar dan anno 2019. Waarna hij met smaak verhaalt over hoe Gustav Klimt welgestelde vrouwen in hun nakie liet poseren. ,,Pas daarna drapeerde hij op het doek die fraaie jurken eromheen. Maar dat is het verhaal, hè. Maar of het ook waar is...”