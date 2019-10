Bergen op Zoom heeft nieuwe tributeband: 'Heart is puur’

De gitaarriff van de 146 miljoen keer via Spotify gestreamde track Barracuda is typerend voor het spel van Heart. Die track inspireerde ook de naam van de nieuwe tributegroep van zangeres Debby Zimmermann (ex-Flat Out, ex-666 The Nightmare, huidig lid Crazy Little Things). ,,Dit project zit al jaren in mijn hoofd. Sinds ik de hit Alone op de radio hoorde, wilde ik die muziek zingen. Ik ben in hun geschiedenis gaan graven en de band altijd blijven volgen.''