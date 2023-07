Beperkte capaciteit stroomnetwerk treft ook toekomstige grootverbruikers Fri-Jadoterrein Etten-Leur

Deze superduur­za­me woningen in Bosschen­hoofd bestaan nog niet, maar kunnen al wel een prijs winnen

BOSSCHENHOOFD - Er zit nog geen paal in de grond, maar nu al is een project in Bosschenhoofd genomineerd voor een prijs op het World Architecture Festival. Het gaat om vijftien superduurzame nieuwe huizen bij de Pastoor van Breugelstraat.