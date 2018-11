Bepaalt u dat? Nieuw systeem inzamelen restafval Etten-Leur

Direct meepraten, middels een enquête, mogen ze nu alleen over de wijze van inzamelen: in een ondergrondse container of in een container die eens in de vier weken geleegd wordt. Indirect mogen ze straks ook meepraten over de tarieven, want de gemeenteraad beslist in november volgend jaar over de nieuwe tarieven.

Als ik kies voor de ondergrondse container, wat doe ik dan met mijn grijze container die ik nu gebruik voor het restafval?

Als u voor de ondergrondse container kiest, haalt de gemeente alleen het herbruikbare afval nog aan huis op. De grijze container kunt u dan gaan gebruiken voor de inzameling van plastic en drankenkartons. Dat gebeurt eens in de twee weken. Woont u in een grondgebonden woning, dan hoeft u vanaf dat moment geen doorzichtige afvalzakken aan straat te plaatsen of aan lantaarnpalen te hangen. Bij flatbewoners worden plastic en drankenkartons nog wel in zakken opgehaald. Zij hebben geen ruimte voor een container aan huis.

Wat zijn ondergrondse containers?

Voor het restafval plaatst de gemeente in iedere buurt op centrale plekken ondergrondse containers. De toegang tot zo’n container zit boven de grond en is 24 uur per dag te openen met een pasje. Ondergronds betekent minder of geen geurhinder. De container stuurt automatisch een signaal naar de gemeente als ie vol is en dan wordt ie geleegd. Als er afval in de opening wordt gegooid, wordt dat geregistreerd via de milieupas die u gebruikt. De rekening wordt verstuurd door de Belasting Samenwerking Brabant. U mag zo vaak inwerpen als u wilt, maar dan betaalt u dus ook meer.

En als ik nou oud en/of slecht ter been ben?

Dat probleem moet u zelf oplossen. Vraag bijvoorbeeld familie of bekenden om het afval weg te brengen. Alleen als sprake is van een medische noodzaak of in bijzondere woon- of leefsituaties zoekt de gemeente met u mee naar een oplossing. Bovendien plaatst de gemeente meer ondergrondse containers in buurten waar meer ouderen wonen.

Waar laat ik het afval tot ik het wegbreng?

Ervan uitgaand dat het restafval droog is, kunt u dat in een goed afsluitbare afvalbak in of rond de woning bewaren. Gft-afval is nat afval. Deze container wordt elke twee weken geleegd en in de zomer eens per week om stank en problemen met bijvoorbeeld maden te voorkomen. Bij de hoogbouwcomplexen plaatst de gemeente inzamelvoorzieningen voor gft-afval. Alle huishoudens krijgen een speciaal gft-bakje voor in de keuken.

Hoe voorkomt de gemeente dat straks restafval naast de ondergrondse containers wordt geplaatst?

Dat is natuurlijk niet helemaal te voorkomen, maar als het er ligt, wordt het zo snel mogelijk opgeruimd. Bovendien wordt er gecontroleerd en wie gepakt wordt krijgt een boete.

Is het slim voor de portemonnee om steeds kleine zakjes afval in de ondergrondse container te gooien?

Nee, helemaal niet. Want het systeem registreert niet het gewicht, maar het aantal inworpen. Dat geldt overigens ook voor de containers die aan straat staan. Het is slimmer om minder vaak een volle container aan de straat te zetten dan iedere vier weken een container met geringe inhoud.

Wie bepaalt waar de ondergrondse containers geplaatst worden?

Dat gebeurt in samenspraak met de inwoners. De direct omwonenden worden geïnformeerd als ergens een container wordt geplaatst. Ze kunnen daar dan op reageren. Indien nodig wordt een andere plek gezocht. De gemeente hanteert plaatsingscriteria als loopafstand en verkeersveiligheid.

Hoe staat het met de kosten?

Het realiseren of aanleggen van beide afvalsystemen (ondergrondse containers of containers aan huis) kost volgens de gemeente ongeveer even veel. De tarieven per lediging of inworp voor afval dat de burgers aanbieden worden pas volgend jaar november door de gemeenteraad bepaald. Maar of dit in een ondergrondse container is, of in een container aan straat zal in verhouding gelijk zijn. Bijvoorbeeld bij de volgende fictieve rekensom: stel dat het aanbieden van een restafvalcontainer aan straat nu per keer €6 kost. Dan kost in dezelfde verhouding het aanbieden van 60L restafval in een ondergrondse container dus € 2,-. Want 180L/60L = 3 en €6/3 = €2,-.

Moet ik mijn glas, textiel, grof afval, klein gevaarlijk afval en elektronisch afval ook anders gaan wegbrengen?