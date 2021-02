Beleggers pikken te vaak woningen in die bedoeld zijn voor starters, Etten-Leur onderneemt actie

COLUMN Een meldpunt voor een meldpunt? Wel een beetje omslachtig

6 februari Met enige regelmaat vraag ik me af of er geen geld te besparen valt op onzinnige vragen van volksvertegenwoordigers. Dat zijn vragen waarop het antwoord al bekend is, maar waar ambtenaren toch hun uren aan besteden, simpelweg omdat ze dat moeten.