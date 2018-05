Bejaarde bezorgt man (22) klaplong in verkeersruzie en hoort strafeis

Nieuwe Nobelaer kijkt terug op mooi seizoen en rekent op een goed vervolg

7:00 ETTEN-LEUR - Met de verhuizing naar de Parklaan ergens in 2020 nog in het vooruitzicht, gaat het nu op alle fronten al beter met de Nieuwe Nobelaer. Onder de nieuwe stichting is er in korte tijd een gezonde, stabiele financiële basis gelegd. Steeds meer bezoekers vinden de weg naar theater, bibliotheek of andere culturele activiteiten.