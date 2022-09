Beginnende bestuurster (20) raakt rijbewijs kwijt na alcoholtest op A58 bij Etten-Leur

Veel nieuwe namen, maar ook oude bekenden bij poppodium Mezz: ‘We trappen af met een knalweek­end’

BREDA - De programmeur van poppodium Mezz in Breda mag weer vrijuit vooruitblikken. Het programmaoverzicht laat nog slechts een paar in te halen concerten zien, de rest is nieuw in de agenda.

6 september