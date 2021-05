Beeld oud-wethouder Jan van Harssel staat op nieuwe plek: ‘In Leur met zicht op de haven’

Het had wat voeten of liever gezegd een cementbak in de aarde maar toen stond het bronzen borstbeeld van Jan van Harssel, welbekend oud-Leurenaar, op zijn plaats. Ditmaal zijn definitieve plaats, zo hoopt de stichting Adriaan van Bergen.

,,Als jouw standbeeld een aantal keren wordt verplaatst dan ben je pas écht een belangrijk persoon op de Leur”, weet voorzitter van de Adriaan van Bergen Stichting, Peter Nooijens, te melden. ,,Het past in het plaatje. Adriaan van Bergen is wel zéven keer verplaatst!”

Quote Hij was initiatief­ne­mer van het Havenfront en heeft ervoor gezorgd dat de haven eruitziet zoals die nu is Peter Nooijens

Permanente herinnering

Van Harssel, wiens wieg in Leur stond, heeft daar zijn stempel op gedrukt. Hij was medeoprichter van alles wat zo’n beetje met het maatschappelijk leven verband houdt en daarnaast gemeenteraadslid en oud-wethouder en dat verdiende een permanente herinnering. ,,De beste plaats was op de kop van de Leurse Haven waar hij altijd voor gestreden heeft” vertelt Nooijens. ,,Hij was initiatiefnemer van het Havenfront en heeft ervoor gezorgd dat de haven eruitziet zoals die nu is.”

In een privétuin werd hem een ere-plek gegund maar het pand werd verkocht en het borstbeeld, met een beetje een verwaarloosde en beschadigde sokkel, moest verkassen.

Restauratie

Restauratie en een nieuwe plek waren nodig. Ruud van Gils, lid van de stichting kreeg toestemming van zijn werkgever intoWood een nieuw ontwerp te fabriceren dat resulteerde in een betonnen sokkel, weersbestendig, bekleed met eiken delen.

Een nieuwe stek werd, met toestemming van het college van burgemeester en wethouders, gevonden in het plantsoentje tussen de oude zeepfabriek De Ster, het huidige Havenhuis, en machinefabriek van Nunen. Dat plantsoentje is ook precies voor het appartement in het Havenkwartier aan de Geerkade waar Van Harssel en zijn vrouw Thérèse op latere leeftijd woonden, met uitzicht op de geliefde haven.

Favoriete plek

Het bronzen hoofd van Van Harssel werd per vrachtwagen vervoerd naar zijn uiteindelijke bestemming. Met grijper en bungelend aan banden werd de sokkel met borstbeeld op zijn plaats getakeld tussen de struiken. Het plaatsen van zowel de plaquette als het borstbeeld gebeurde onder grote belangstelling van omstanders die met genoegen keken naar Nooijens, die zich het zweet op het voorhoofd werkte om op de juiste diepte ruimte te maken voor beide. Van Harssel staat op zijn favoriete plek: in Leur met zicht op de haven.