Bedrijfsloods in Etten-Leur ontruimd door brandende heftruck

video Leurs Zomerfesti­val: dansje ondanks de regen

7 juli ETTEN-LEUR - De Leurse haven was afgelopen zaterdag het toneel voor het Leurs Zomerfestival. Het was de tweede keer dat het evenement werd georganiseerd door Stichting ZEL, die vroeger tekende voor het Ridderfeest, Glij er ‘s in en Fiets er ‘s in. Het Zomerfestival is een muziekshow, omlijst door enkele foodtrucks. Het is sinds een paar jaar de vervanger van de shows die zich in het water afspeelden.