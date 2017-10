Frans Bauer vereerd, Patricia Paay naar Patersven en branden in Roosendaal en Bergen op Zoom

Bewoners geëvacueerd na brand aan Goudbaard Bergen op Zoom

In een flatwoning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom zijn bij een brand zaterdagavond 14 oktober geen gewonden gevallen. Wel werden enkele tientallen mensen geëvacueerd uit het complex waar twee jaar geleden nog een verwoestende brand woedde in de parkeergarage onder het complex. Veel mensen namen, mede door de herinnering aan twee jaar geleden, een kijkje bij de brand.

Gaat Patricia Paay op Patersven Wernhout wonen?

Gaat Patricia Paay in Wernhout wonen, op Parc Patersven? Dat gerucht gaat, sinds de glamourdiva in het grensdorp op de open-huizendag werd gesignaleerd. Diverse bewoners op het voormalige recreatiepark hebben haar opvallende Rotterdamse verschijning gezien. Dat was zaterdag 30 september, de landelijke open-huizendag, dus ook op Patersven waar momenteel tientallen bungalows tussen de anderhalve en drie ton te koop staan.

Etten-Leur gaat door met controles op illegaal gebruik van gronden

Controles op stukken groen die eigendom zijn van de gemeente Etten-Leur maar die bewoners zich in de loop der jaren hebben toegeëigend, krijgen een vervolg. Na de succesvolle ervaringen eerder dit jaar in de wijk Grauwe Polder, richt de gemeente de komende tijd met het project snippergroen het vizier op de wijken Centrum-West en De Grient. De gemeente heeft bewust voor deze oudere gebieden gekozen omdat daar naar verwachting de kans het grootst is op illegaal grondgebruik.

Frans Bauer vereerd door woorden Mick Jagger: 'Leuke opsteker'

'Een superleuke eer', vindt Frans Bauer het, dat Mick Jagger aan hem refereerde bij het concert van The Rolling Stones afgelopen zondagavond in het Gelredome. 'Heb je even voor mij', vroeg de legendarische zanger aan het publiek van 33.000 man. Bauer hoorde dat vanochtend. ,,Van iemand die daar aanwezig was geweest en ook achter de schermen werkt'', vertelt hij. ,,Mick Jagger had het nog voor hij het podium op ging over mijn liedje en op het podium dus nog eens.''

Conflict over geparkeerde bus in Raamsdonk escaleert

Hij toont zijn rug vol blauwe plekken en schrammen. "Ik ben door vier man met ijzeren materialen toegetakeld. Het zijn flinke plekken." Raamsdonker Peter is geschrokken van de gebeurtenissen op zondagavond, toen hij zijn verwondingen opliep bij een vechtpartij bij hem voor de deur in de Stationstraat. Vier twintigers, werkzaam of betrokken bij pizzeria Milas, pakten hem hardhandig aan. Het kwartet werd later gearresteerd.

Brand in centrum Roosendaal, een persoon naar ziekenhuis