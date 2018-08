Bauer-special: frikandel mét piccalilly

'Het lijkt wel regel: Hoe minder mensen te besteden hebben, hoe meer dieren ze hebben'

9:12 ETTEN-LEUR/SINT WILLEBRORD - "Hij is vandaag jarig", zegt de vrouw tegen de dame achter de toonbank, terwijl ze haar arm liefdevol om de schouder van haar zoontje legt. Nee, 'hij' is niet die zoon, maar een van de honden. "Maar die is voor mij net zo belangrijk hoor", zegt ze stralend, terwijl ze haar oudste knuffelt.