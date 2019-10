Basisschool 't Carillon Etten-Leur staakt

Advocaat na melding schietpar­tij­en: ‘Burgemees­ter Et­ten-Leur moet ingrijpen in stalkings­dra­ma’

30 oktober ETTEN-LEUR - Burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur moet een 53-jarige inwoonster van die gemeente gedwongen laten opnemen in een psychiatrische inrichting. De vrouw is de aanstichtster in een slepend stalkingsdrama dat de afgelopen dagen heeft geleid tot meldingen van twee vermeende schietincidenten, waaronder maandagavond in de Schrauwenstraat. Dat schrijft de Bredase advocaat Peter Schouten in een brandbrief aan de burgemeester.