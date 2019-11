Bas Transport in Etten-Leur: 'We zoeken eigenlijk continu naar chauffeurs’

ETTEN-LEUR - De transportsector komt dringend vrachtwagenchauffeurs tekort. Werkgevers en opleiders organiseren in heel het land beurzen om mensen voor het chauffeursvak te interesseren. Dinsdagavond is er een in Etten-Leur, voor de regio tussen Breda en Bergen op Zoom.

Er is een speciale site in het leven geroepen, 'ikwordvrachtwagenchauffeur.nl', waarmee de sector mensen lokt. Dat zijn jongeren die als starter op de arbeidsmarkt komen, maar ook op zij-instromers wordt gemikt.

Een van de grote regionale werkgevers

Hoe hoog is de nood in deze regio eigenlijk? ,,Dit jaar kregen we redelijk veel open sollicitaties, maar eerdere jaren lieten een heel ander beeld zien”, zegt Daniël Pellegrino van Bas Transport in Etten-Leur. Zijn bedrijf is een van de grote regionale werkgevers in de logistiek.

,,Eigenlijk hebben we continu vraag naar nieuwe mensen, zoals we ook op onze trucks hebben staan. We hebben nu geloof ik zeventig vrachtwagens rondrijden. Idealiter heb je een 'overbezetting' aan personeel, dus meer fte's dan dat er wagens rondrijden.”

Nog steeds niet genoeg

,,Bas heeft ook zeven bestelbussen, waar je in mag rijden met een rijbewijs-B. Daarvoor nemen we in de regel jonge mensen aan, die we zelf opleiden. Bij geschiktheid schuiven ze later door naar steeds grotere wagens.” Pellegrino heeft geen idee waarom hij dit jaar meer mensen aan heeft kunnen nemen.

,,Ik had het er nog met collega's over. Misschien is het geluk? Is het bij ons beter geregeld dan bij andere transporteurs? We weten het echt niet. Dit jaar namen we al elf nieuwe chauffeurs aan, van wie zeven met alleen een rijbewijs-B. Die hopen we te laten doorstromen.” Genoeg is het nog steeds niet.

Banenmarkten

Reggie Heijns is directeur van Blom Opleidingen, waar veel beroepschauffeurs worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. ,,We organiseren al ruim twee jaar banenmarkten, samen met transportbedrijven. De nood is hoog, er is enorm veel vraag naar chauffeurs. Probleem is: je moet wel echt werken, en het is geen 9 tot 5 baan. Wie wil dat nog?”

Subsidieregeling

,,Veel van de chauffeurs die nu rondrijden, zitten tegen hun pensioen aan. Jongeren vinden tegenwoordig vier dagen werk in de week wel genoeg, maar met die mentaliteit heb je in de transportsector niet veel te zoeken.”