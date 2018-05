Bas Nijhuis te gast in sportcafé bij jubilerende voetbalclub DSE

Koepel presen­teert aanbod van kunst en cultuur aan leerlingen van De Leest

30 mei ETTEN-LEUR - Na het jubileumfeest dat vorige week uitgebreid is gevierd, was er woensdagmorgen opnieuw een feestelijk moment op basisschool De Leest in Etten-Leur. In het lokaal van groep vier werd voor de tiende keer het kleurrijke gemeentelijk kunst- en cultuurboekje gepresenteerd.