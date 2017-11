Bas Logistics heeft personeel in januari onder één dak in Etten-Leur

'Stiefpapa sloeg met vuist, want dat hoor je niet'

14 november BREDA - Stiefvader Michael van H. (39) sloeg zijn verstandelijk beperkte stiefzoon uit Etten-Leur met een stok in het gezicht, schopte in zijn kruis en sloeg met een riem tegen zijn billen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Officier Eva van Aalst eiste maandag in de rechtbank in Breda een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.