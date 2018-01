Baroniespoor moet weer op zoek naar nieuwe bouwruimte in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Modelspoorvereniging Baroniespoor moet al op zeer korte termijn voor de vijfde keer in haar 30-jarig bestaan verhuizen. Het voormalige pand van Praxis aan de Grauwe Polder wordt door de eigenaar per 1 februari weer verhuurd. Voor die tijd moet de modelspoorclub daar na vier jaar vertrekken.

Dat is kort dag beseft voorzitter Frans van Ham. De regionale vereniging wil het liefst in Etten-Leur blijven, maar staat ook niet afwijzend tegenover een locatie in een van de omliggende dorpen. ,,We hebben best een flinke ruimte nodig. Op dit moment bouwen we de omgeving van het station van Breda na zoals dat er in 1927 uit zag. Daarnaast hebben we nog eens 25 vierkante meter opslagruimte nodig voor het materiaal. Het zou ideaal zijn als dat op één plek lukt.''

Schoolgebouw

De 35 leden tellende vereniging heeft de gemeente al gevraagd mee te kijken naar een nieuwe locatie. Het voormalige schoolgebouw van de Vier Heemskinderen zou een oplossing kunnen zijn, al is het maar tijdelijk. ,,Daarover zijn we al met de gemeente in gesprek. Er zijn nog een paar ruimtes vrij, maar wij weten niet wat er in de toekomst met dat pand gebeurt. Als het over twee maanden al wordt gesloopt dan heeft het niet zoveel zin'', zegt Van Ham.

Turfschip

De bouwers van Baroniespoor komen elke dinsdag bij elkaar. Zowel 's middags als in de avonduren wordt er dan gewerkt. Voor alle andere activiteiten buiten het bouwen, is het Turfschip opnieuw in beeld. ,,Maar daar kunnen we onze spullen niet opslaan. Daar hebben we echt een grotere oppervlakte voor nodig. Wij hebben met onze kleine vereniging niet de financiële middelen om zulke ruimtes te huren. Daardoor zijn wij er wel aan gewend dat we om de zoveel jaar een keer moeten verhuizen. ''