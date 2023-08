Baldadige ellende op Jeugdland Etten-Leur: keu doormidden, overal stroop en papier in de tent

Er is nog genoeg werk aan de winkel voor Femke Bol: ‘Ik kan ook niet alles supergoed doen’

Femke Bol was in the house. Dat betekende op het NK atletiek in Breda een massa toeschouwers en torenhoge verwachtingen. Die laatste kwamen slechts deels uit. ,,Maar ik kan het hebben hoor als het wat minder gaat”, klonk het na haar tweede plaats op de 200 meter.