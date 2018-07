Badmode trend? 'Tien pond lichter in tien seconden'

De paskamers bij Sur de Soi Lingerie - wat 'zeker van jezelf' betekent - zitten vol als we een bezoek brengen aan de winkel aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. ,,Als je nu niet verkoopt, is er iets mis", verzekert eigenaresse Wil Stapper ons.



Last minute

Ze heeft het er maar druk mee en loopt van hot naar her. ,,Een maatje groter proberen? Of net dat hogere bikinibroekje eens passen?"



In de maanden juni en juli komen de meeste klanten naar de winkel voor de badmode. Wel pas vaak één dag voor hun vakantie. ,,Tja, dan willen ze van alles, maar dat gaat niet altijd. Als iets niet past, kan ik het niet meer bestellen."