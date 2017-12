Babbelbankje voor Jan Monden, initiatiefnemer van Present in Vriendschap

ETTEN-LEUR Een geëmotioneerde Jan Monden stond gisteren perplex toen hij, als initiatiefnemer van het project Present in Vriendschap, een eigen babbelbankje kreeg. Sprakeloos was hij niet. In een stortvloed aan woorden liet hij blijken hoe vereerd en blij hij zich voelde.

Present in Vriendschap vierde in brede school De Vleer dat het officieel een stichting is geworden. Het project koppelt eenzame inwoners uit Etten-Leur (presentvragers) aan vrijwilligers (presentwerkers). Samen gaan ze op stap en maken regelmatig een babbeltje om eenzaamheid tegen te gaan. Monden begon het project in 2015, sindsdien heeft het zich als een olievlek verspreid. Het babbelbankje krijgt een plek in De Achtertuin aan de Hilsebaan, waar presentwerkers en -vragers elkaar maandelijks ontmoeten.