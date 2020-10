Avoord verscherpt regels: op bezoek met een mondkapje en minder visite per dag

ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Een mondkapje ophouden tijdens de koffie bij pa of ma, geen borrelmomentje meer in algemene ruimtes en minder bezoek op een dag: ook zorginstelling Avoord heeft de coronarichtlijnen opnieuw aangescherpt.

De oplopende besmettingscijfers hebben aanvullende maatregelen noodzakelijk gemaakt. Ook bij zorgcentra van Avoord, zoals Kloostergaard en Het Anbarg. In Het Anbarg bleken deze maand zes bewoners besmet met het coronavirus; één van hen is inmiddels overleden.

De zorginstelling weet bovendien dat de besmettingsgraad in de directe omgeving nog altijd oploopt. In de gemeente Etten-Leur werden woensdag 34 positieve tests op één dag gemeld, het hoogste aantal tot nu toe. ,,De situatie in onze regio is zorgelijk. Sinds deze week is de status van onze Veiligheidsregio officieel bijgesteld naar ‘ernstig’. Dus hebben ook wij onze maatregelen weer aangescherpt”, zegt Avoord-woordvoerder Dennis Roos.

Hoewel Avoord de situatie ernstig opneemt, zijn de extra maatregelen die de zorginstelling nu heeft ingesteld wel minder ingrijpend dan die tijdens de eerste golf in het voorjaar. Toen gold landelijk een langdurig bezoekverbod voor verpleeghuizen en legde Avoord ook alle activiteiten in algemene ruimtes stil. Daar is nu geen sprake van.

Gewone leven gaat door

Avoord probeert het normale leven voor bewoners zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat gaat beter dan in maart en april, omdat er inmiddels meer kennis over en ervaring met het coronavirus is. Het is nu bovendien makkelijker om bewoners en medewerkers te testen en er zijn voldoende beschermingsmiddelen.

Bezoek mag dus gewoon blijven komen, tenzij een locatie echt in quarantaine moet. En dagbestedingsactiviteiten gaan ook ‘gewoon’ door. ,,Want we zien dat de momenten van contact met anderen, even het eigen appartement of de kamer uit zijn, heel belangrijk zijn voor bewoners”, zegt Roos. Dus blijven die in stand, al ziet dat er vanwege de aangescherpte maatregelen wel iets anders uit.

Volledig scherm In het voorjaar konden bewoners van Nederlandse verpleeghuizen lang geen bezoek ontvangen. Allerlei organisaties probeerden bewoners toen een hart onder de riem te steken, bijvoorbeeld met dit dansoptreden voor de deur van Het Anbarg in mei 2020. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Op vier locaties biedt Avoord normaal bijvoorbeeld koffie- en borrelmomenten aan: bij Het Anbarg, Kloostergaard, Rijserf en De Willaert. ,,Daar kunnen mensen op reservering gezellig zitten met bezoek. Vanwege de horecasluiting moeten we daarmee stoppen, dus zijn we bezig om extra activiteiten in te plannen die dat gat kunnen vullen”, vertelt Roos.

Niet alleen vanwege de geschrapte koffie- en borrelmomenten ziet bezoek er nu anders uit, bij Avoord. De zorginstelling verzoekt bezoekers met klem om een mondkapje te dragen, ook ín de eigen appartementen en kamers van bewoners. ,,Over het algemeen gaat dat prima. Misschien is er een enkeling die het echt niet wil. In dat geval gaan we met diegene in gesprek, omdat het dragen van een mondkapje verplicht is in onze gebouwen. Maar ik zie dat de meeste mensen hun best doen de richtlijnen te volgen.”

Minder bezoekers per dag

Het aantal bezoekers is vanwege de nieuwe maatregelen ook beperkt. In appartementen kunnen bewoners één keer per dag maximaal drie bezoekers ontvangen - een regel die nu trouwens voor alle Nederlanders geldt. In de woongroepen mogen mensen eens per dag maximaal twee bezoekers tegelijk op hun kamer ontvangen, omdat afstand houden anders te lastig wordt.

Daarbij maakt Avoord wel een uitzondering voor mantelzorgers, zegt Roos. Die vallen niet binnen die regel van maximaal twee of drie bezoekers per dag. En voor mantelzorgers die vanwege zorgtaken langer dan een kwartier dichtbij hun dierbare komen, zijn medische mondmaskers beschikbaar.

Om te voorkomen dat personeel langdurig niet inzetbaar is vanwege wachttijden bij de GGD-teststraten, heeft Avoord sinds een kleine week ook een eigen teststraat voor personeel ingericht. ,,Daar nemen onze eigen verpleegkundigen tests af bij collega’s met klachten. Dat hebben we gedaan omdat we anders soms dagen moesten wachten op een test, met het gevolg dat we collega’s te lang moesten missen.”