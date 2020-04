Avoord overspoeld met lieve initiatieven voor oudjes

ETTEN-LEUR - ,,Bizar, hoeveel mensen zich melden om iets leuks of liefs voor onze cliënten te doen.” Avoord-woordvoerder Dennis Roos is er beduusd van.

,,Er zijn vrijwel dagelijks activiteiten op onze zeven locaties van mensen die buiten optreden terwijl bewoners op het balkon of achter het raam kunnen kijken. De bloemen van bedrijven blijven maar toestromen en dat geldt ook voor tekeningen en kaarten van allerlei onbekenden.”

Meer dan duizend kaarten binnen gehad

,,Ik schat dat we ondertussen meer dan duizend kaarten binnen hebben gehad. Elke dag staat er weer een doos vol die we onder de mensen verdelen.”

Belangrijk vinden ze bij Avoord ook dat bewoners blijven bewegen. ,,We hebben zelf beweegcoaches, maar in De Willaert in Zundert komt nu ook de buurtsportcoach oefeningen met de mensen doen vanachter het raam. Hartstikke mooi.”

Archieffoto van de zangeressen van Trekdrop en de Zuurtjes

De oproep van zanggroep Trekdrop en De Zuurtjes aan collega-artiesten is kennelijk effectief geweest. De groep zelf treedt elke week bij Avoord op, maar heeft ook anderen over de streep getrokken.

Zo komt er bijvoorbeeld iemand met een Decaporgel langs om voor de ouderen te spelen en met Pasen staan Peter en Wim Dictus en Irma Rens op het programma bij Avoord. Wim Dictus brengt Spaanstalige en Engelstalige muziek en speelt gitaar, mondharmonica en accordeon.

Wim Dictus in de kruiwagen op een oogstfeest op Belcrum Beach in Breda.

Een grote hit is de Bingo on Tour, vertelt Dennis. ,,Bingo is sowieso iets wat onze mensen graag doen, maar nu kan het niet in een zaal. De nummers worden in de gang omgeroepen, terwijl de mensen achter een tafel in het gat van hun deur zitten. Valt goed in de smaak.”

Zo kan bingo dus voorlopig niet worden gespeeld: met zijn allen dicht op een kluitje. Hier een foto uit Oosterhout.

Verder kunnen bewoners uit Etten-Leur deze week een paasmandje van de Lions Club Etten-Leur tegemoet zien terwijl de Rabobank onlangs speciale kleurboeken voor ouderen heeft gegeven. Het wordt allemaal gratis aangeboden en Avoord deelt zo veel mogelijk activiteiten en acties via de social media.

Iets terug doen voor de samenleving

,,Zo willen we iets terug doen", zegt communicatiemedewerker Roos. ,,Om die reden kunnen sinds deze week ook niet-cliënten trouwens onze A-foon bellen. Die hebben we in het leven geroepen voor mensen die graag zomaar even een praatje willen maken (076-5326070) en wordt bemand door vrijwilligers.”

Inzamelpunten voor was en boodschappen

Omdat familie en mantelzorgers niet meer de kamers binnen mogen, zijn op elke locatie inzamelpunten voor de was en boodschappen ingericht. Daar brengen mantelzorgers boodschappen en schone was naar toe, Avoordmedewerkers zorgen vervolgens dat ze op de juiste plek komen. Daarnaast worden mensen geholpen met beeldbellen om zo familie toch te kunnen spreken.

Een hoogwerker? Nee, dat gaat ons echt te ver!

Zegt Avoord ‘ja’ tegen elk lief gebaar? ,,Nou, een particulier plan om met een hoogwerker naar een balkon te gaan, hebben we vriendelijk afgewimpeld. Dat gaat te ver.”