Avoord lijkt de strijd tegen personeelstekorten te winnen

De instelling voor ouderenzorg nam vorig jaar verschillende maatregelen om het personeelstekort en de werkdruk terug te dringen, vertelt directeur zorg Laura Kallenberg.

Weten waar je aan begint

,,Er zijn bijvoorbeeld recruiters aangesteld om op zoek te gaan naar geschikte mensen. Verder hebben we gezorgd dat mensen die interesse hadden in een baan beter wisten waar ze aan beginnen, bijvoorbeeld door meeloopdagen vooraf en door het proces rond inwerken anders in te richten.”

Bovendien begon Avoord met een eigen opleidingstraject voor zij-instromers: mensen die vanuit een andere branche in de zorg komen werken. Op die manier belandden inmiddels 48 mensen bij Avoord.

De werkdruk nam in 2019 ook iets af door de komst van twee nieuwe functies: de teamondersteuners en gastvrouwen, die inmiddels in bijna alle teams van Avoord aan de slag zijn.

,,Zij richten zich vooral op zaken die niet direct met de zorg te maken hebben. Gastvrouwen zorgen overdag bijvoorbeeld voor de gezelligheid in woongroepen, spelen een spelletje met bewoners, zorgen dat de maaltijd op tafel komt. Zo kregen zorgmedewerkers meer tijd en ruimte voor pure zorgtaken.”

De komst van de 75 Avoord- gastvrouwen (32,7 fte) kon grotendeels worden betaald uit een landelijk budget voor kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg.

Wat dit in de praktijk allemaal oplevert? ,,Het betekent vooral dat we nu minder met uitzendkrachten hoeven te werken”, zegt Kallenberg. ,,Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede, omdat we ervoor kunnen zorgen dat cliënten minder vaak te maken krijgen met wisselende medewerkers.”

Op sommige afdelingen, bijvoorbeeld waar mensen met dementie wonen, maakt het een enorm verschil als medewerkers lang op één plek blijven. ,,Want als iemand zelf niet meer goed in staat is om aan te geven hoe het gaat en wat hij of zij fijn vindt, heb je medewerkers nodig die bewoners goed genoeg kennen om ze toch te kunnen helpen daar keuzes in te maken.”

Aandacht verschuift

Nu de druk die het personeelstekort uitoefende is verlicht, komt er meer ruimte voor andere thema’s. De afgelopen periode heeft Avoord zich sterk gericht op verbeteringen in de wijkverpleging; ook daar door personeelstekorten terug te dringen, en door te investeren in scholing.

In 2021 wil Avoord zich onder meer richten op uitbreiding en verbetering van de dagbesteding. Kallenberg: ,,De vraag is daar nu veel groter en diverser dan het aanbod.”