Avoord geeft verpleegkundigen en verzorgenden een duidelijker stem in de organisatie

Van West-Brabantse bodem Bij dit bedrijf in Et­ten-Leur lopen de koeien dag en nacht buiten: ‘Ze zijn wel een tikkeltje eigenwijs’

In deze serie nemen we u mee ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: De Hillekens Hoeve in Etten-Leur, waar de koeien een natuurlijk leven leiden te midden van een ecologische verbindingszone. Niet als indringers, maar als vaste bewoners.

23 november