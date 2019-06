Avondvierdaagsen in Brabant geteisterd door noodweer

BRABANT - Op verschillende plekken in Brabant zijn vanavond avondvierdaagsen. Of die allemaal doorgaan, is met het naderende noodweer nog maar de vraag. De wandeltochten in Almkerk, Etten-Leur en Sleeuwijk zijn woensdagavond in ieder geval afgelast.

De organisatie van de avondveirdaagse in Sleeuwijk niet doorgaat, omdat verschillende weerstations laten zien dat de onweersbuien de regio naderen. Dat geldt ook voor de wandelvierdaagse in Etten-Leur en Almkerk, waar harde windstoten roet in het eten gooien.