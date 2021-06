Automobiliste rijdt reclamezuil aan stukken in Etten-Leur.

VIDEO Kapotte bout mogelijk oorzaak geknakte kraan: ‘Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen’

29 mei ETTEN-LEUR - Omwonenden, de eigenaar, gemeente en woningbouwcorporatie, iedereen is vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen bij het incident met de ingezakte hijskraan in de stationsomgeving in Etten-Leur.