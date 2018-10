Automobilist rijdt door na aanrijding met hardloopster in Etten-Leur

Omwonenden Van Bergenpark Et­ten-Leur kunnen gerust zijn

9:30 ETTEN-LEUR - De omwonenden van het Van Bergenpark in Etten-Leur kunnen gerust gaan slapen. De verkeersafwikkeling geeft geen reden tot bezorgdheid, bedrijven in de omgeving worden niet gehinderd in hun activiteiten en de wateroverlast in de omgeving neemt niet toe. "Dat is het uitgangspunt."