Automobilist overleden na ongeval op A58 bij Etten-Leur, snelweg richting Breda dicht

Na twintig jaar is het schuur­feest van KPJ Etten eindelijk terug: ‘Speciaal onze limousine opgepoetst’

ETTEN-LEUR - Na een verbod van twintig jaar kreeg KPJ Etten eindelijk groen licht om z’n legendarische schuurfeest te organiseren. Veel bezoekers arriveerden zaterdag per fiets, per feestbus of werden afgezet door hun ouders, maar er waren ook bijzondere vervoermiddelen. ,,Voor deze speciale avond hebben we onze limousine opgepoetst en zijn we samengekomen met vrienden”, vertelt Rinze Schoenmakers uit Oosteind.