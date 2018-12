AutoMaatje uitkomst voor Etten-Leurse senior

,,Wij streven er naar om AutoMaatje eind 2019 ook in onze gemeente te starten", bevestigt een woordvoerster. ,,Wij willen dat al langer, maar het valt niet mee om voldoende vrijwilligers te vinden. En je hebt ook een coördinator nodig voor zo’n project", zegt voorzitter Jaap Lucieer van de Seniorenraad. ,,De vrijwilligerscoördinator van de ouderenbond heeft al wat rondgevraagd, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd. Dus we blijven proberen. Misschien via een advertentie?”

Nederland telt ruim vier miljoen ouderen. Een kwart voelt zich eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan een miljoen mensen geïsoleerd raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij.

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven. Het project is al in diverse gemeenten gestart. Etten-Leur volgt vermoedelijk, althans dat is de bedoeling.

AutoMaatje is slechts één van de actiepunten uit het jaarplan 2019 van de Seniorenraad. Het bestuur heeft dit plan onlangs overhandigd aan wethouder Martin van der Bijl. Jaap Lucieer ziet een koppeling met een ander actiepunt in het jaarplan: ‘In overleg met het Platform werk55plus Etten-Leur gaan we ons inzetten voor de oudere langdurig werkloze.’ ,,We willen die mensen uit hun isolement halen en een zinvolle dagbesteding geven. Vrijwilligerswerk is óók werk", zegt de voorzitter van de Seniorenraad.

Ander voornemen van deze raad is om onveilige plekken voor ouderen in kaart te brengen. Dat wil de Seniorenraad in samenwerking met onder andere de Buurtpreventieteams doen. Met de informatie die dat oplevert, wil de Seniorenraad de gemeente om actie vragen.

Volgens Jaap Lucieer durven veel ouderen 's avonds niet meer de straat op. Niet omdat er schurken in de bosjes zitten, maar vanwege ‘her en der’ losliggende stoeptegels en straatverlichting die defect is. ,,Je moet voor de lol eens kijken. Op heel veel plaatsen loop je het risico te vallen.”

Wonen voor ouderen is ook een belangrijk actiepunt, gevolgd door het onderwerp dementie. Het vraagstuk wonen wordt in ieder geval voor een deel opgelost door corporatie Alwel, die recent aankondigde honderden betaalbare en kleine appartementen te bouwen voor met name ouderen en starters.