AutoMaatje krijgt extra ademruimte na turbulente start

ETTEN-LEUR - AutoMaatje krijgt in Etten-Leur wat meer tijd om zich te bewijzen, voordat de gemeente besluit of het ‘sociale taxiproject’ ook op langere termijn op subsidie kan rekenen.

AutoMaatje, waarbij vrijwilligers mensen tegen gereduceerd tarief naar afspraken toe rijden, zou eigenlijk starten in het voorjaar van 2020. Voor de start zegde de gemeente een subsidie toe voor 2020 en 2021 en werd afgesproken dat na een evaluatie halverwege 2021 een besluit zou vallen over subsidie op langere termijn.

Quote Het is een beetje sneu om nu te evalueren, terwijl ze pas in de herfst van 2020 konden opstarten Frank Vrolijk, wethouder Etten-Leur

Maar in het voorjaar van 2020 bereikte ook de coronapandemie Etten-Leur, zodat AutoMaatje een turbulente start beleefde. Het zou gek zijn om de ooit gemaakte afspraken niet aan te passen na die vrij bizarre beginperiode, zegt verantwoordelijk wethouder Frank Vrolijk. ,,Het is een beetje sneu om het project medio 2021 te evalueren, terwijl ze uiteindelijk pas in de herfst van 2020 konden opstarten", zegt de wethouder. ,,Dan krijg je ook geen eerlijk beeld van wat AutoMaatje in Etten-Leur kan bereiken.”

Dus heeft het gemeentebestuur besloten de eerder verstrekte subsidie uit te smeren over drie jaar in plaats van twee. ,,We maken dus geen extra geld vrij, maar spreiden het eerder gereserveerde budget uit over meer jaren. Zo kan AutoMaatje ook in 2022 met steun verder opbouwen, zonder dat het ons nu meer geld kost.” Ook is de evaluatie uitgesteld tot medio 2022.

Enthousiast

Overigens is Vrolijk vooruitlopend op zo’n officiële evaluatie al erg enthousiast over de resultaten van AutoMaatje. ,,Ook al kon het project in 2020 uiteindelijk maar een paar maanden draaien, ze hebben toen wel 150 ritten gemaakt. En in de eerste zes maanden van 2021 waren dat er al 670, ook al was de vervoersbehoefte natuurlijk lager door corona. Dus we hebben er hoge verwachtingen van.”