Autodelen op proef, voor alle Etten-Leurenaren

Betaald parkeren bij zwembad De Banakker Et­ten-leur, eerste twee uur gratis voor zwemmers

11:39 ETTEN-LEUR - Tijdens winkeluren is het voortaan betaald parkeren rondom zwembad De Banakker aan de Parklaan in Etten-Leur. De eerste twee uur is het parkeren gratis, voor zwemmers. Daarna geldt een tarief van twee euro per uur met een starttarief van twintig cent voor de eerste zes minuten.