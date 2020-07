Auto vliegt in brand na koprol op doorgaande weg in Etten-Leur

Drive-in Et­ten-Leur: klassieke films en auto’s

3 juli ETTEN-LEUR - Nog even snel een doekje over de binnenkant van de voorruit en klaar. Benjamin Uittenbogaard uit Nieuw-Vennep en zijn vriendin Jessica Bakker uit Den Bosch zitten in hun knalrode Golf cabrio, mooi op tijd voor het begin van ET.