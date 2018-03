Auto slipt de sloot in op Vosdonkseweg in Sprundel

Ongemakken Korte Brugstraat zijn na meer dan een jaar eindelijk voorbij

11:00 ETTEN-LEUR - Voor de bewoners van de Korte Brugstraat is een lange periode vol ongemakken achter de rug. Het laatste gedeelte tussen de firma Klep en de Plantijnlaan is sinds afgelopen vrijdag nu ook wer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Andere stukken van de straat zijn na de omvangrijke renovatie al eerder in fases opgeleverd.