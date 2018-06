Auto rijdt sloot in bij Liesbosweg in Etten-Leur

Veiligheid fietsers beter bij 50 of 30 kilometer per uur op Stijn Streuvel­slaan in Et­ten-Leur?

19 juni ETTEN-LEUR - De veiligheid van fietsers staat voorop. Is het dan wenselijk het gedeelte van de Stijn Streuvelslaan tussen de Guido Gezellelaan en de Couperuslaan een 30 kilometer weg te laten of er 50 kilometer per uur toe te staan? Die vraag stond gisteren centraal bij de gemeenteraad in Etten-Leur.