Auto raakt van weg bij Etten-Leur en belandt ondersteboven langs de A58

Lintje voor Ad de Wit uit Etten-Leur

1 oktober BREDA / ETTEN-LEUR - Ad de Wit uit Etten-Leur is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Heleen van Rijnbach tijdens de viering van het 50 jarig bestaan van de stichting Dr. Murk Jansen Groep in Breda.