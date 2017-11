Auto ondersteboven in sloot langs Rijsbergseweg Etten-Leur

VIDEO Jubilerende Roger van Meer viert carrière in Etten-Leur

5 november ETTEN-LEUR - "Dames en heren... Roger van Meer!" Onder applaus en vuurwerk komt de 55-jarige zanger het podium van Studio76 opgelopen met de microfoon in de hand. Vrijwel meteen begint hij 'I must be dreaming' te zingen. Het is de start van zijn jubileumconcert die nog tot in de vroege uurtjes van zondagochtend door zal gaan.