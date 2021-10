Auto belandt op zijkant bij botsing in Etten-Leur

Column Inwoners informeren: je doet het ook nooit goed

17 oktober ETTEN-LEUR - Communiceren, wat kan het toch lastig zijn. Weer ging het deze week over de N640, een dossier waarin het niet of onvolledig informeren van omwonenden en anderszins betrokkenen tot kunst verheven is. Meepratende burgers willen graag op de hoogte blijven. Dat versterkt hun positie in het debat.