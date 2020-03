Auto belandt in sloot bij botsing met andere auto op A58 bij Etten-Leur

‘Europees Parlement’ vergadert met minister Knops in Et­ten-Leur

9:26 ETTEN-LEUR - Leuk, om een week als Europees Parlement te werken, maar nog leuker is het als twee ervaren politici je wat kneepjes van het vak bijbrengen. Een groep van 180 jongeren is deze week Model Europees Parlement in de KSE Scholengemeenschap in Etten-Leur.